L’umiditá e il calore della doccia potrebbe danneggiare la pillola?…

Buongiorno,

Assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni.

Oggi ero a casa di una mia amica e ho fatto la doccia nel suo bagno molto piccolo senza finestre e con un termosifone. Ho portato in bagno il mio zaino con all’interno la pillola nella sua confezione a sua volta all’interno di un piccolo astuccio. L’umiditá e il calore creati in seguito alla doccia potrebbero avere in qualche modo danneggiato la pillola? La doccia sarà durata in tutto circa una ventina di minuti. Distinti saluti

Martina

Cara Martina,

da quello che abbiamo capito la pillola era comunque racchiusa nel suo blister di plastica e poi in un astuccio, per cui era proprio al sicuro. Non ha subito alcuna variazione legato al calore o alla condensa creata dalla doccia.

Puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!