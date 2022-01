Per andare a scuola serve il Green Pass?

Dal 20 gennaio sono in vigore le nuove direttive sul Green Pass, diventato obbligatorio per usufruire di alcuni servizi pubblici e privati.

Ma la certificazione verde sarà necessaria anche in classe?

No. Per quanto riguarda gli studenti, per andare a scuola non serve il Green Pass, mentre resta obbligatorio per gli insegnanti.

Qui tutte le attività dove non è necessario il Green Pass -> Green pass, firmato il Dpcm. Ecco i negozi in cui non serve

Cosa succede nelle scuole con i casi di positività?

Ecco le nuove regole approvate:



Scuola dell’infanzia

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una

durata di dieci giorni.

Scuola primaria:

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

si attiva la del gruppo classe: in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado: