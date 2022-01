Amici 21, Serena e Cosmary a confronto: il nuovo compito della Celentano

Ancora un confronto per Serena e Cosmary. Dopo l’esibizione nello scorso pomeridiano di Amici 21, Alessandra Celentano ha sottolineato le differenze tra le due ballerine, notando grossi errori in Serena.

Per questo motivo la maestra ha richiesto un nuovo compito: una rumba per paragonare le doti di entrambe.

L’allieva di Todaro non ha preso bene le critiche della Celentano, e si è sfogata con i suoi compagni: “Mi dà fastidio che mi dice che la tecnica si vede dal fisico. […] Credo di farlo funzionare bene con la tecnica. Poi il confronto con Cosmary, gli errori di Cosmary non li ha fatti vedere?”

Le due ballerine torneranno quindi ad esibirsi su una nuova coreografie che le metterà in confronto.