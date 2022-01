The Weeknd è il più ascoltato di sempre su Spotify

È una nuova alba per The Weeknd ed è costellata da numeri dalle cifre altisonanti: quelle degli stream che lo incoronano l’artista più ascoltato di sempre su Spotify. Tutto merito di “Dawn FM”, l’album uscito lo scorso 7 gennaio e anticipato dal singolo “Take my breath”. Sono 86 milioni al mese gli ascoltatori dell’interprete canadese. The Weeknd sorpassa il suo conterraneo Justin Bieber, il quale deteneva il trono con 81 milioni di ascoltatori.

Seguito di “After Hours”, “Dawn FM” riporta, così, ancora una volta The Weeknd ai vertici delle classifiche ma non è detto che non possa arrivare altra musica già entro la fine dell’anno. Il 31enne ha lasciato intendere il fatto che i suoi ultimi due dischi potessero essere capitoli di quella che sarà una trilogia. Abel Tesfaye, questo il vero nome del cantautore, d’altronde non è nuovo a questo genere di operazione. Nel 2012, infatti, usciva “Trilogy”, raccolta composta dai mixtape “House of Balloons”, “Thursday” ed “Echoes of Silence”.