Pinocchio di Guillermo del Toro debutta su Netflix: ecco il primo teaser – VIDEO

Era il 1940 quando le pagine di Carlo Collodi hanno preso vita sul grande schermo nel secondo classico Disney ‘Pinocchio’. Quest’anno torneranno ad animare lo schermo su Netflix. A dicembre debutta sulla piattaforma ‘Pinocchio’ di Guillermo del Toro. Il servizio di streaming ha accompagnato l’attesa notizia con un teaser trailer, che mostra il Grillo Parlante con la voce di Ewan McGregor.

PINOCCHIO DIVENTA UN MUSICAL IN STOP-MOTION

Il regista premio Oscar reinventa il grande classico di Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure del celebre burattino nella sua ricerca di un posto nel mondo.

PINOCCHIO, IL CAST

Il film presenta un cast vocale stellare composto da – oltre McGregor – David Bradley (Argus Gazza nella saga di Harry Potter e Walder Frey nello show televisivo ‘Il Trono di Spade’) in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche la star di ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton.

PINOCCHIO, IL TEASER TRAILER