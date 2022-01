Dwayne “The Rock” Johnson ‘vittima’ di un divertente scherzo della figlia – VIDEO

Lo amiamo come attore ma anche come papà. Dwayne “The Rock” Johnson ha postato in queste ora un video, che ha fatto ‘impazzire’ i fan che mostra il divertente scherzo della figlia. La piccola ha chiesto al padre di chiudere gli occhi così da poter spiaccicare sul volto dell’attore un pezzo di carta stagnola su cui ha versato un po’ di burro d’arachidi.

Il video è accompagnato dalle tenere parole di Johnson:

“Penserete che dopo tutto questo tempo io abbia imparato la lezione giocando al gioco preferito del mio piccolo tornado, ‘Papà chiudi gli occhi!’. Che scemo che sono. (Un giorno saranno grandi e cresciuti e spiaccicarmi le cose in faccia ripiene di burro di arachidi sarà l’ultima cosa che vorranno fare. Quindi mentre ancora adorano passare del tempo con papà datemi quel burro d’arachidi“.

Prossimamente vedremo “The Rock” sul grande schermo nei panni di Black Adam, che sancisce il debutto tra i membri della Justice Society. L’atteso cinecomic DC dovrebbe arrivare a luglio 2022.