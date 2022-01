Amici 21, causa Covid salta la registrazione della puntata domenicale

Amici 21 potrebbe non andare in onda la prossima domenica (30 gennaio). Causa Covid, sarebbe saltata la registrazione in programma oggi negli studi di Roma.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero positivi tra i ballerini professionisti. Un piccolo focolaio che ha costretto alla quarantena l’intero corpo di ballo. Nei giorni scorsi, il primo caso ufficiale era stato quello di Andreas Muller. Il compagno di Veronica Peparini ha, infatti, comunicato sui suoi canali social di aver contratto il virus.

Al momento, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali sulla questione.