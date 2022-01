GF Vip 6. Parla Stella, l’amica di Alex Belli e Delia: “Noi tre ci amiamo”

Per chi segue il Grande fratello Vip 6 è diventato un rompicapo scoprire cosa significhi per Alex Belli e Delia Duran “amore libero”. I due gieffini, protagonisti di una diatriba amorosa con Soleil Sorge che va avanti da 3 mesi, hanno spesso parlato di una forma di amore diversa da quella tradizionale.

Tuttavia, non tutti hanno ben chiara la natura della loro relazione: poliamore? Coppia aperta?

A dare un tassello in più in questo intricato rapporto ci ha provato Stella, amica di Alex e Delia da oltre 10 anni, che molto spesso è stata citata da entrambi all’interno della casa.

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la stylist ha chiarito cosa intendono per amore libero:

“Io, Delia e Alex ci amiamo tuttora. È un amore che va oltre, un amore libero che lascia tutti vivere senza possesso. La visione di Alex e Delia è questa […] Non voglio focalizzarmi solo sull’aspetto sessuale, c’è molto di più. […] Tutti vogliono e cercano un’unica definizione di amore. Ogni persona può vivere l’amore in un determinato modo. Delia è stata complice, amante, compagna, moglie. Lei ha visto in Soleil la stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Secondo me, Delia ha sofferto perché era lontana. […] Spesso sono stata paragonata a Soleil ma tra me, Alex e Delia c’è molto di più del semplice dormire insieme. Ci sono state occasioni in cui abbiamo dormito insieme, è vero, ma non voglio focalizzare l’attenzione solo questo. Conosco Alex e a volte sono stata anche infastidita del suo rapporto con Soleil, tuttavia credo che ognuno debba vivere l’amore come vuole ed è quello che facciamo noi”.