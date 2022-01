Ho avuto un rapporto non protetto ma la cosa è durata 10 secondi…

Buongiorno e mi scusi il disturbo, ho avuto un rapporto non protetto col mio ragazzo la cosa è durata 10 secondi meno di un minuto, ci siamo subito interrotti per evitare di fare cavolate. Lui come ci siamo interrotti non è neanche venuto fuori, e due giorni dopo mi è arrivato il ciclo. però sono comunque in ansia. grazie in anticipo per l’attenzione

S.

Cara S.,

affinchè avvenga un concepimento è necessario che vi sia una eiaculazione interna in vagina durante i giorni fertili della donna che solitamente oscillano tra l’11° e il 18° giorno di un ciclo regolare. Da quello che ci hai raccontato non c’è stata alcuna eiaculazione e non eri nel periodo fertile essendoti arrivato il ciclo due giorni dopo. Quindi puoi stare tranquilla.

Vivere la sfera intima con consapevolezza e serenità è però molto importante e per questo potresti confrontarti con il tuo ragazzo rispetto ai diversi metodi contraccettivi in commercio e scegliere quello che maggiormente rispecchia le vostre esigenze.

Potreste anche recarvi presso un Consultorio della vostra zona, solitamente ci sono diversi opuscoli che vi raccontano della sessualità oppure rivolgervi direttamente ad un ginecologo.

La sessualità non deve essere un tabù mentre la prevenzione deve essere non solo un diritto ma anche un dovere.

Torna a scriverci qualora avessi altri dubbi.

Un caro saluto!