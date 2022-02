Spotify, ‘Brividi’ di Blanco e Mahmood è il singolo più ascoltato in Italia in un giorno

Se per molti sono i vincitori di Sanremo, in attesa di vedere come andrà sabato sera, Mahmood e Blanco si godono il successo ottenuto su Spotify. Il loro singolo sanremese ‘Brividi’, ha già raggiunto i 3,3 milioni di streaming diventando di fatto il brano più ascoltato di sempre in Italia in un giorno. Prima di loro a raggiungere il record sono stati nel 2019 Gemitaiz e Madman con ‘Veleno 7’.

Il singolo, si è piazzato al vertice della classifica italiana di Spotify seguito da ‘Insuperabile’ di Rkomi e ‘Ciao Ciao’ della Rappresentante di Lista. Da oggi inoltre ‘Brividi’ è posizionata al quinto posto della global chart della piattaforma.

‘Brividi’, il video