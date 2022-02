Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista: “Il successo di ‘Ciao Ciao’? Inaspettato”

Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista è, di certo, tra i tormentoni del 72esimo Festival di Sanremo, con tanto di coreografia che accompagna il ritornello diventata virale sui social. Eppure Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi non avrebbero mai immaginato il successo del pezzo, attualmente terzo nella Top 200 di Spotify.

“Ci fa un effetto spiazzante, scioccante, devastante e ci riempie di gioia“, dicono i due alla vigilia della finalissima. “Non potevamo immaginare che sarebbe successo tutto questo– aggiungono ancora increduli- sapevamo di avere una canzone che ci aveva divertito da subito, non appena l’avevamo scritta, però che avrebbe fatto questo effetto anche sugli altri era un terno al lotto“. Il pezzo nasce in una sessione di prove: “L’abbiamo scritta insieme alla nostra band: con basso, batteria, chitarra e sintetizzatori. Io- ricorda Veronica- su questa strumentale provavo ad inventare parole. Avevamo voglia di parlare di fine del mondo, di corpo e di una serie di temi che ci sono particolarmente cari“.

Ciao Ciao è figlia diretta dell’ultimo romanzo de La Rappresentante di Lista, Maimamma: la storia di una donna che, alle soglie dell’apocalisse, (più o meno consapevolmente) sta per dare alla luce il suo primo figlio. Essere madre, così, diventa per lei una sfida che comprende tanta voglia di ‘Resistere’ (per citare uno dei brani de LRDL), di accettare gli “inciampi della vita” e il desiderio di trovare la speranza attraverso una collettività più unita mentre tutto si sgretola pian piano. Proseguendo questo filone, Ciao Ciao racconta “qualcosa di estremamente personale, una trasformazione, una crisi che coinvolge l’ambiente e l’essere umano“. Il corpo diventa, così, fondamentale e il testo del brano ne è la prova. I gesti sul ritornello arrivano spontaneamente e senza l’idea di creare una coreografia, sono semplici “come li farebbe un bambino o una bambina“.

Questa sera Dario e Veronica, reduci dal loro settimo posto nella classifica parziale, torneranno a far ballare tutti durante la finale di Sanremo. L’appuntamento è su Rai1 alle 20.40.