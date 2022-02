Kylie Jenner e Travis Scott di nuovo genitori: è nato il secondo figlio

Fiocco azzurro per Kylie Jenner e Travis Scott. La coppia ha dato il benvenuto al loro secondo figlio, un maschietto, nato lo scorso 2 febbraio.

A dare il lieto annuncio è stata proprio Kylie, che ha condiviso su Instagram lo scatto della mano della primogenita Stormi, che stringe quella del fratellino. Ad accompagnare la foto la data 2/2/2022 e un cuore blu.

Kylie Jenner e Travis Scott hanno iniziato la loro relazione nel 2017. Il 1º febbraio 2018 è nata la loro primogenita, Stormi Webster, ma nel 2019 la coppia entra in crisi e i due decidono di prendersi momento di pausa. Decidono di mantenere buoni rapporti per il bene di Stormi, e nel 2020, con lo scoppio della pandemia, trascorrono il lockdown insieme. Un riavvicinamento che fa riaccendere l’amore e nel settembre 2021 i due annunciano ufficialmente di essere in attesa del loro secondogenito.