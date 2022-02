Ue. Zuckerberg pensa allo stop di Facebook e Instagram: troppi limiti sulla protezione dei dati

Tensione tra l’Europa e Mark Zuckerberg. In queste ore il papà di Facebook ha annunciato la possibilità non troppo remota di interrompere le piattaforme social targate Meta (Facebook e Instagram). Il motivo di questa decisione è causato dalle regole sulla protezione dei dati vigenti in Europa.

Attraverso un rapporto ufficiale la società di Mark Zuckerberg aveva criticato i limiti posti dalle leggi europee nel trasferimento dei dati degli utenti europei di Facebook e Instagram dall’Europa ai server degli Stati Uniti, un problema che influisce sulla capacità di Meta “di fornire i suoi servizi e di indirizzare gli annunci”.

La risposta dell’Ue: “Fissiamo regole in autonomia”

“L’Ue agisce in maniera assolutamente autonoma nel fissare le regole nei mercati digitali”. Ha commentato un portavoce della Commissione europea durante il punto stampa quotidiano. Tuttavia, in merito ad un’eventuale modifica delle regole europee, la Commissione ha fatto sapere che agirà senza subire interferenze. “La legislazione Ue tiene conto dei valori europei, degli interessi dei consumatori e dei cittadini e anche dei punti di vista degli operatori economici che agiscono nel mercato” ha detto il portavoce. “Ma l’Ue agisce in piena autonomia”.