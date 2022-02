GF Vip 6, Delia e Barù si sono baciati?

Bacio sì o bacio no? È mistero al Grande Fratello Vip 6 per un presunto bacio tra Delia e Barù. Nel corso della festa di venerdì nella casa più spiata d’Italia sembra che tra i due ci sia stato qualcosa di più di un ballo.

Le telecamere non hanno inquadrato il momento ‘incriminato’, ma un’affermazione di Gianluca ha innescato il gossip.

Gianluca dice a Soleil di aver visto un bacio (non dice tra chi). Soleil pensa tra Delia e Barù visto che erano dietro di lei a ballare. Soleil lo chiede a Delia e lei dice “Si, ma stavamo giocando” #gfvip pic.twitter.com/aNYGaeXePw — solesupporter (@solesupporter) February 5, 2022

La voce è arrivata all’orecchio dei diretti interessati, che hanno negato con fermezza. Sembra essersi trattato, infatti, di un fraintendimento. Alla fine, però, un bacio pare ci sia davvero stato… ma non con Delia.

Parlando con Manila, Jessica ha raccontato di qualcosa avvenuto tra lei e Barù: “Ci siamo dati una specie di bacio sulle labbra…”