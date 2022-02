NOI, Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel teaser trailer del remake di This is Us – VIDEO

NOI, la serie tv in 6 serate (12 episodi da 50′) adattamento italiano di This Is Us creata da Dan Fogelman e prodotta da 20th Television, arriverà in prima visione su Rai1 da domenica 6 marzo.

NOI, LA STORIA

NOI – diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero – racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità.

Nel gioco costante tra presente e passato, NOI è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, passando da un’epoca all’altra: dagli inizi degli Anni 80 quando avviene l’incontro tra Pietro Peirò e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà Anni 80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà Anni 90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti.

Un grande affresco dell’Italia di ieri e di oggi raccontato attraverso le storie dei singoli personaggi e i loro intrecci, una serie che rivela come anche i più piccoli eventi delle nostre vite possano influenzare ciò che diventeremo e come gli affetti e le relazioni che costruiamo superino il tempo, le distanze e perfino la morte.

NOI, IL CAST

Nel cast di NOI – accanto a Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone – figurano, tra gli altri, anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Altro punto di forza della serie è la colonna sonora caratterizzata da alcuni capolavori della storia della musica italiana (per citarne alcuni: Almeno tu nell’universo, Ancora, ancora, ancora, La stagione dell’amore e Napule è) che scandiscono i momenti fondamentali della storia dei protagonisti ma anche dell’Italia, nelle diverse epoche. Inoltre, la colonna sonora è impreziosita dal brano originale Mille stelle, scritto da Nada e Andrea Farri e cantato dalla stessa Nada.

NOI, IL TEASER TRAILER