Star Trek: Picard 2: rilasciati trailer, data di uscita e poster – VIDEO

Si ritorna nei ‘mondi stellari’. Prime Video ha rilasciato il trailer, il poster e la data di uscita della seconda stagione della serie Amazon Original Star Trek: Picard. Nel frattempo è in produzione la terza stagione.

STAR TREK: PICARD 2, LA STORIA

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio: nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

STAR TREK: PICARD 2, IL CAST

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio iconico nel nuovo capitolo della sua vita. Al suo fianco ci sono Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera e Brent Spiner. In questa stagione si unisce al cast anche Annie Wersching e special guest come Whoopi Goldberg – che ritorna nei panni di Guinan, il suo amato ruolo in Star Trek: The Next Generation – e John de Lancie.

STAR TREK: PICARD 2, QUANDO ESCE

La seconda stagione di Star Trek: Picard sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada, da venerdì 4 marzo. La serie è composta da 10 episodi che saranno rilasciati settimanalmente ogni venerdì.

STAR TREK: PICARD 2, IL TRAILER

La serie è prodotta da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Executive producer della seconda stagione sono Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin. Akiva Goldsman e Terry Matalas sono co-showrunner della seconda stagione.

STAR TREK: PICARD 2, IL POSTER