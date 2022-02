Inventing Anna, impossibile staccare gli occhi di dosso da Julia Garner

“Chi diavolo è Anna Delvey?“. Questa è la domanda ricorrente in Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland che debutta oggi su Netflix. Composta da 10 episodi, della durata di 60 minuti, lo show è firmato da Shonda Rhimes(che torna a lavorare con la piattaforma dopo Bridgerton) e la produzione esecutiva è curata da Betsy Beers. Che siano in un ospedale, o alla Casa Bianca o nella Londra dell’800 gli scandali sono il ‘piatto’ preferito di Shonda. E anche se questa volta non è riuscita pienamente a essere travolgente, come solo lei sa fare, è impossibile staccare gli occhi dallo schermo per la sorprendente interpretazione di Julia Garner, già apprezzatissima nella serie Netflix Ozark. Senza dimenticare il fascino della finanza, della truffa, di New York, della moda (si nomina Chanel, Balenciaga, Hermes, Prada, Valentino e molte altre maison), degli aerei privati, dei party esclusivi, dei segreti e dell’alta società.

Inventing Anna racconta la vera storia di Anna Delvey, all’anagrafe Anna Sorokin. Giovane, scaltra, egocentrica, folle, viso angelico, intelligente e disarmante: Anna è una ragazza che è riuscita a fingersi, per molti anni, una ricca ereditiera, figlia di un magnate tedesco truffando senza alcun ostacolo la società newyorkese. Niente è impossibile per Anna. Non si sa come e non si sa perché tutti sono disposti ad aiutarla e a farsi truffare (ma questo i ricchi di NY non lo sanno). I dieci episodi ce la raccontano dopo l’arresto. Per ricostruire la sua grande truffa scende in campo la giornalista Vivian Kent (Anna Chlumsky) del Manhattan Magazine che – dopo essere stata messa in un angolo a scrivere di argomenti poco interessanti a causa di un fatto successo anni prima che le ha rovinato la reputazione – decide di seguire la storia di Anna. E così mentre Vivian, ossessionata dalla storia, la incontra in carcere, va alla ricerca di indizi e di dichiarazioni di chi ha conosciuto la Delvey, i flashback ci portano alla messa in atto della truffa fino a quel prestito milionario che le banche stavano per concederle, prima che venisse smascherata, per creare la Anna Delvey Foundation (un luogo di ritrovo per artisti e ricchi provenienti da ogni parte del mondo).

INVENTING ANNA, LA VERA STORIA

La serie è basata sulla vera storia di Anna Delvey, ma il suo vero nome è Anna Sorokin. Classe 1991, la giovane tedesca di origini russe tra il 2013 e il 2017 ha finto di essere una ricca ereditiera per frodare persone facoltose, banche, hotel e molto altro. La Sorokin – dopo la condanna da 4 a 12 anni di prigione statale, una multa di 24.000 dollari e l’obbligo a pagare un risarcimento di circa 199.000 dollari – è stata rilasciata dal carcere Albion Correctional Facility (una prigione femminile di media sicurezza) lo scorso febbraio, proprio l’11 (giorno in cui debutterà la serie). Subito dopo è passata in custodia dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e poi detenuta in una prigione della contea del New Jersey in attesa di espulsione in Germania.

INVENTING ANNA, JULIA GARNER HA INCONTRATO AL VERA ANNA IN PRIGIONE

Julia Garner, come ha raccontato a Town & Country, ha incontrato la vera Anna in prigione. “Potrà sembrare strano ma l’ho trovata molto dolce. Quando l’ho incontrata in prigione l’ho trovata davvero affascinante ed estremamente gentile“, ha detto l’attrice che ha fatto ascoltar al vero personaggio il suo accento tedesco.

“Volevo capire se provasse qualche sorta di rimorso, soprattutto in prigione dove si ha molto tempo per riflettere“, ha detto Garner. A questa domanda la vera Anna avrebbe risposto di non avere molto tempo per pensare perché preferisce tenersi impegnata in cella. L’attrice ha poi concluso: “Quando recitavo avevo sempre molta ansia ed era perché Anna ha vissuto nell’angoscia tutto il tempo. Le persone non devono essere per forza d’accordo con quello che ha fatto. Con questa serie abbiamo cercato di indagare e far capire i motivi che l’hanno spinta a farlo“.

Vi ricordate le principesse delle favole? Quelle che per ottenere una vita magica aspettavano il principe azzurro? Ecco, accantonate per un attimo quel pensiero. Shonda Rhimes porta su Netflix una ‘principessa’ che non aspetta nessuno per vivere una vita da favola. Una ‘principessa’ che, con la sua intelligenza e senza denaro, ha realizzato il suo sogno da tanti (anzi tantissimi zeri). Ed è questo che rende così accattivante questo personaggio. Ovviamente la serie è intrattenimento e non ci sta dicendo di truffare o compiere azioni illegali per raggiungere il nostro successo, sia chiaro. Ma è il ritratto di una giovane donna che ha raggiunto i suoi obiettivi senza aspettare un uomo o terze persone. Una giovane che, in un ambiente fortemente maschilista come quello degli affari, si è rimboccata le maniche e ha scalato un muro altissimo senza sosta per realizzare il suo sogno. E sta qui la sua rivoluzione.

INVENTING ANNA, IL TRAILER

INVENTING ANNA, IL POSTER