Peaky Blinders 6, svelata la data di uscita della stagione finale

L’attesa è finita. “Gli Shelby sono tornati in attività”.

La BBC ha svelato la data d’uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders attraverso un murale che ritrae Tommy Shelby, il personaggio interpretato da Cillian Murphy. La sua faccia è apparsa su un muro a Birmingham, dove ha sede la banda di Shelby che vediamo nella serie.

Non sappiamo ancora se Netflix farà coincidere il rilascio sulla sua piattaforma con il debutto in Inghilterra su BBC e in streaming su iPlayer. In ogni caso, saranno rilasciate con pochi giorni di distanza dall’uscita inglese.

IL TRAILER

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BBC iPlayer (@bbciplayer)

Nella nuova stagione torneranno Cillian Murphy, Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Sophie Rundle e vedrà anche la partecipazione di Stephen Graham.

I nuovi episodi, purtroppo, saranno senza la co-protagonista di Murphy, Helen McRory, morta di cancro lo scorso anno. L’attrice era il volto di Polly Grey.

“Penso che l’intera serie sia davvero un omaggio a lei, per onorarla. La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fa molto parte del viaggio di Tommy in questa stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà più lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona ed è un’enorme perdita per l’intera comunità di attori e non solo per il nostro show. Spero solo che lo spettacolo sia all’altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei”, detto Murphy a Variety.

QUANDO ESCE

Peaky Blinders 6 debutta domenica 27 febbraio.