Cip & Ciop agenti speciali, rilasciato il teaser trailer del film Disney

Cip & Ciop tornano sullo schermo in Cip & Ciop: Agenti Speciali, l’atteso film basato sull’amata serie animata di fine Anni 90. In Italia dovrebbe debuttare il 20 maggio su Disney+.

Del film sappiamo che è ambientato ai giorni nostri. Cip e Ciop vivono in una Los Angeles abitata da umani e cartoni. Decenni dopo la serie i due celebri scoiattoli hanno continuato la loro vita prendendo strade diverse. Cip è un normale assicuratore, mentre Ciop si è sottoposto a un intervento di ‘chirurgia CGI’ e lavora nel mondo delle convention brillando della luce della gloria passata. Quando un ex membro del cast della serie scompare, i due devono unire le forze, riparare il loro rapporto e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico. Inoltre, la pellicola vuole essere un’operazione nostalgica realizzata con tecnica mista: animazione tradizionale, live action e CGI.

IL CAST

Nel cast vocale originale ci sono John Mulaney (Saturday Night Live) voce di Chip, Andy Samberg (Palm Springs) di Dale e KiKi Layne (Se la strada potesse parlare). Insieme a loro anche Will Arnett (Arrested Development), Eric Bana (Dirty John), Flula Borg (Pitch Perfect 2), Dennis Haysbert (24), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Tress MacNeille (The Simpsons), Tim Robinson (I Think You Should Leave), Seth Rogen (Pam&Tommy), J.K. Simmons (Being the Ricardos), Chris Parnell (Saturday Night Live).

Il film è diretto da Akiva Schaffer (Saturday Night Live), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend) ed è prodotto da Todd Lieberman (Wonder) e David Hoberman (Beauty and the Beast), con Alexander Young (Extinction) e Tom Peitzman come produttori esecutivi.

IL TRAILER

IL POSTER