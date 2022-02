The Last of Us, la serie non debutterà nel 2022: parola di HBO

“Non andrà in onda nel 2022, stanno ancora girando in Canada. Immagino che la vedrete nel 2023“, ha detto Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, a Deadline. Una brutta notizia per i fan che aspettavano da molto tempo la prima stagione di The Last Of Us, che ripercorre gli eventi del gioco originale (sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment) uscito nel 2013. “Ho visto alcuni dei primi episodi e sono davvero entusiasta. Craig Mazin ha fatto ‘Chernobyl’ per noi, è un fantastico sceneggiatore e direttore. Quanto ho visto sembra fantastico, quindi sono entusiasta, ma non uscirà nel 2022“, ha aggiunto Bloys.

LA STORIA

Ambientato 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta, la serie di HBO e prodotta in collaborazione con PlayStation Productions, segue le vicende di due sopravvissuti Joel ed Ellie. Attorno a loro un mondo post-apocalittico. Lui è un contrabbandiere, lei un’adolescente, che potrebbe essere la cura al virus mortale, causa di tutti i mali. Joel viene assunto per portare la ragazzina fuori da una zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante mentre attraversano gli Stati Uniti dipendendo l’uno dall’altro per la sopravvivenza.

IL CAST

Lo abbiamo amato in Narcos, The Mandalorian, We Can Be Heroes, ne Il trono di spade e ora si prepara per debuttare in Wonder Woman 1984 nei panni di Max Lord. Lui è Pedro Pascal. L’attore è stato scelto per interpretare Joel. Nei panni di Ellie, invece, ci sarà Bella Ramsey. La giovanissima attrice è nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Game of Thrones nel ruolo di Lyanna Mormont. Nel cast anche Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett.

Alla regia della serie c’è Craig Mazin, creatore dell’acclamata miniserie Chernobyl, in collaborazione con Neil Druckmann, il direttore creativo del videogioco. La colonna sonora, invece, è stata affidata a Gustavo Santaolalla, già compositore delle musiche del primo e del secondo capitolo del videogame.