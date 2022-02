Blanco nella Billboard chart con Mahmood ma con la sua Giulia: “Ci sono alti e bassi”

Se dal punto di vista lavorativo va tutto a gonfie vele, non si può dire lo stesso per l’amore. A farlo intendere è stato lo stesso Blanco durante un’intervista radiofonica con Mahmood. Alla domanda “come va in amore?”, infatti, l’interprete di ‘Blu celeste’ ha risposto con un breve “alti e bassi”, dando l’idea che il rapporto con Giulia Lisioli è al momento un tasto dolente. Ma se gli amici si vedono nel momento del bisogno, a ‘sviare’ la dolorosa conversazione ci ha pensato Mahmood, che ha mandato allegramente la pubblicità.

‘Brividi’ nella Billboard chart

Lato amoroso a parte, Blanco e Mahmood possono festeggiare un grande traguardo che viene da Oltreoceano: il loro singolo ‘Brividi’ è al 15esimo posto della Billboard Global 200. Dopo aver scalato le classifiche di Spagna, Lituania Svizzera, Serbia, Cipro, Slovenia e Malta per i due cantautori è arrivato il momento di conquistare anche l’America. Nella classifica del magazine sono 7 i singoli qualificati per il prossimo Eurovision e in testa c’è ‘Brividi’.