Brescia, il parroco canta ‘Brividi’ e fa impazzire il web

Stanno facendo il giro del web le immagini di un parroco di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, che durante la sua omelia canta alcuni brani di Sanremo 2022. Per spiegare il vangelo, Don Matteo Selmo ha aggiunto alla sua predica alcune parti di Brividi di Mahmood e Blanco, O forse sei tu di Elisa e Apri tutte le porte di Gianni Morandi.

“Tutte le domeniche spiego il Vangelo attraverso la quotidianità”, ha spiegato il parroco al Giornale di Brescia. “Questo è l’insegnamento di Gesù, che nel suo stare tra la gente contestualizzava la parola del Padre nella vita di tutti i giorni”.

I video della sua omelia ‘canora’ sono diventati virali sui social e hanno raggiunto i diretti interessati.

“Ho trovato questo video incredibile dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio… Incredibile, è stato bellissimo!”, ha affermato Blanco in un’intervista a Rtl 102.5. Anche Gianni Morandi ha commentato il video, condividendolo con i suoi follower sui social: “Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia…”.

Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia… @lorenzojova #apritutteleporte #sanremo2022 pic.twitter.com/ODtjtb0rOH — Gianni Morandi (@morandi_g) February 20, 2022