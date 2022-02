How I Met Your Father, rilasciato il trailer della serie spin-off – VIDEO

Disney+ ha diffuso il trailer e la key art della serie originale How I Met Your Father che debutterà sulla piattaforma streaming l’11 maggio con tutti gli episodi. Lo spin-off sequel della serie CBS How I Met Your Mother ha come protagonista Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la ‘madre’ della sitcom e segue lo stile dell’amatissima e memorabile serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per 9 stagioni. Lo show è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger. Gli executive producer sono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy. Hilary Duff, invece, figura anche come produttrice.

LA STORIA

Proprio come nella serie originale, lo spin-off inizia con Sophie (che vediamo al posto di Ted, Josh Radnor) che racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre. Inoltre, come ha raccontato il creatore Isaac Aptaker, nel primo episodio che ha debuttato su Hulu viene mostrato come le due serie siano collegate.

Gli amici di Sophie, Jessie (Chris Lowell) e Sid (Suraj Sharma), vivono nello stesso appartamento dove un tempo abbiamo visto Ted (Radnor), Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan). Jessie, infatti, spiega che è gli è stato subaffittato da “una vecchia coppia sposata, che aveva postato un annuncio sul gruppo degli ex alunni dell’università Wesleyan“. Aptaker, durante un intervista a TvLine, ha raccontato che questa abitazione è stata scelta come set secondario. Come punto di ritrovo con gli amici, invece, è stato scelto un pub diverso da quello della serie originale – che si chiama il Pemberton’s, quello di How I Met Your Mother era il MacLaren’s – per non copiare lo storico show, ma celebrarlo. “Ci piaceva l’idea che il gruppo avesse un proprio spazio. Ci è sembrata una giusta connessione far vivere gli amici di Sophie nello stesso appartamento di Ted e Marshall“, ha raccontato il creatore.

DALLE CONNESSIONI ALLE DIFFERENZE

Se in How I Met Your Mother abbiamo visto Ted alla ricerca di quella che sarebbe diventata sua moglie, qui scopriamo che Sophie (che da grande è interpretata da Kim Cattrall, l’amata Samantha Jones nella serie Sex and the City) ha incontrato il padre di suo figlio all’inizio del suo racconto: potrebbe essere Sid, amico e proprietario del Pemberton’s , o Jessie, amico e autista di Uber, o Ian (Daniel Augustin), un ragazzo conosciuto su Tinder, oppure Charlie (Tom Ainsley), fidanzato della sua grande amica Valentina (Francia Raisa). “Questa serie racconta di un viaggio che ci fa capire dove si inseriscono tutti questi uomini nella vita di Sophie. Ma, soprattutto, è il racconto di formazione della protagonista e come arriva a diventare una donna. Trovare la persona giusta ha molto a che fare con il tempismo e Sophie deve crescere prima di essere pronta a finire con il padre di suo figlio“, ha spiegato Isaac Aptaker. Il papà sarà davvero tra questi quattro? A quanto pare potrebbe non essere così. “Oltre ai protagonisti, c’è un vasto mondo da cui attingere per chiarire cosa sia successo quella notte”, ha svelato la co-creatrice Elizabeth Berger.

DA GOSSIP GIRL A HOW I MET YOUR FATHER

La nostra amatissima Blair Waldor della serie Gossip Girl è nel cast di How I Met Your Father. Leighton Meester, questo il nome dell’attrice, interpreta Meredith: cantautrice ed ex fidanzata di Jessie (Lowell) che ha rifiutato la sua proposta di matrimonio così appariscente da essere diventata virale sul web. È stata presentata come una guest star, ma i co-creatori assicurano che Meester tornerà nel corso della prima stagione.

IL TRAILER

How I Met Your Father è una produzione 20th Television.

IL POSTER