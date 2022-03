GF Vip 6, Soleil dà una gomitata a Lulù ed è pioggia di meme sul web

Notte movimentata al Grande Fratello Vip 6. Le ragazze sono state protagoniste della serata dell’aperitivo, tra risate, divertimento e… un piccolo incidente.

Soleil, Lulù, Jessica e Sophie hanno creato una parodia del balletto di Delia, e lo hanno mostrato agli inquilini in piscina.

Tuttavia, a causa del poco spazio a disposizione, qualcosa è andato storto, e muovendosi Soleil ha dato involontariamente una gomitata (anzi, due) in faccia a Lulù.

se non puoi batterla al televoto, uccidila pic.twitter.com/XBfgZWhdi3 — 𓆈 (@iomidissocioo) March 1, 2022

La Princess si è spaventata e ha avuto uno sfogo di pianto: “Io in puntata non ci sarò, mica posso andare in puntata così! Guarda il labbro, è gigante!”.

Fortunatamente, dopo la paura iniziale, è tornato il sereno e Lulù e Soleil hanno finito la serata ridendoci su.

Lulù e Soleil che si abbracciano e progettano di portare Giucas da Giacomo per dargli una sistematina alle labbra 🤣✈️⚰️#solearmy #gfvip #lulufairy #fairlylu pic.twitter.com/cAHNS8CSqy — È colpa della BIONDINA AMERICANA 😂❤️ (@LindaMenichini) March 2, 2022

Nel frattempo, il pubblico della notte che ha seguito l’episodio in diretta, si è scatenato su Twitter con una pioggia di meme divertenti, dedicate alle protagoniste della serata, Lulù e Soleil.