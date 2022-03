Le ‘Indomite’ di Penelope Bagieu tornano in un unico fumetto

Sono ‘Indomite’ le donne che Pénélope Bagieu ha raccontato nella sua fortunata raccolta a fumetti arrivata in Italia con il volume 1 nel 2018 e con il volume 2 nel 2019. Biografie a colori, pubblicate da Bao Publishing, dedicate alle storie di bambine, ragazze e donne anche mature che nel tempo e nella storia hanno superato ogni ostacolo per vivere la vita che volevano. Trenta ritratti in tutto per scoprire e incontrare personaggi che hanno inventato il loro futuro oltre ogni pregiudizio.



Da Clémentine Delait, la donna barbuta a Joséphine Baker, ballerina, combattente e madre di famiglia; da Tove Jansson, pittrice, creatrice di troll a Sonita Alizadeh, rapper afghana; da Betty Davis, autrice e compositrice a Nellie Bly, giornalista; e ancora l’astronauta Mae Jemison, la mecenate Peggy Guggenheim oppure l’attrice e inventrice Hedy Lamarr.



I libri, andati esauriti in pochissimo tempo, sono poi diventati una serie animata prodotta in Italia da Rai Ragazzi e trasmessa su Rai Play. Così, dopo l’enorme successo di critica e pubblico, dal 3 marzo 2022 ‘Indomite’ torna in un’elegante edizione integrale curata da Bao Publishing. Le trenta storie, ora raccolte in un unico volume, sono ritratti che aiutano a risvegliare le coscienze e l’orgoglio di chiunque sia consapevole di beneficiare di diritti per i quali altre, in passato, hanno lottato coraggiosamente.

Le ‘Indomite’ di Pénélope Bagieu sono coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale.

Con sensibilità e umorismo la fumettista è riuscita a restituire racconti di donne che la Storia ha relegato ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste.