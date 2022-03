‘La Pupa e il Secchione Show’, svelati i primi concorrenti ufficiali

A poco meno di due settimane dal debutto de “La Pupa e il Secchione Show”, sono stati svelati alcuni dettagli della nuovissima edizione del programma condotto da Barbara D’Urso in partenza il 15 marzo su Italia 1.

Un brevissimo promo ha presentato i primi concorrenti Vip di un cast che vedrà la partecipazione anche di perfetti sconosciuti.

La Pupa e il Secchione Show, cast e giuria

I primi nomi sono: Flavia Vento, Nicolò Scalfi (ex campione di Caduta Libera), Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Paola Caruso.

Tra i possibili volti, sebbene ancora non confermato, anche quello di Mila Suarez, modella ed ex compagna di Alex Belli.

Oltre al cast, è stata svelata anche la giuria, o meglio, una parte di essa.

Confermata la presenza di Antonella Elia e di Federico Fashion Style, affiancati da un giudice a sorpresa che secondo i rumors sembra essere Soleil Sorge, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 6.