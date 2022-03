Una semplice domanda, nella nuova clip si ‘canta’ Tiziano Ferro – VIDEO

Manca sempre meno all’uscita di Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda, il docu-show in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, in arrivo dal 18 marzo e negli oltre 190 Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile.

Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli. Sono queste le grandi icone sportive e i prestigiosi nomi del cinema, della musica e della tv che, in ogni episodio (ciascuno dedicato ad un tema diverso) aiuteranno Alessandro a rispondere alla domanda, in apparenza semplice, di sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”.

Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, “come si fa ad essere felici?”, al centro di questo percorso alla scoperta degli elementi necessari per ottenere la formula perfetta per la felicità. Per realizzare il suo scopo Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Un tema diverso per ogni puntata. Interviste, esperienze e riflessioni tenute insieme da un linguaggio visivo che spazia nei generi, dal docu al filmico passando per il real, dando un carattere identificativo ai diversi approcci narrativi, con uno stile omogeneo ed unico.

Abbiamo tutti fatto delle promesse, alcune sono state mantenute, altre no, ma quelle di Geppi Cucciari sono le uniche che tutti vorremmo ricevere. In questa nuova clip in anteprima Geppi e Alessandro partecipano a un campeggio prematrimoniale con coppie fidanzate, si interrogano su cosa sia l’amore e si scambiano le promesse matrimoniali che vorrebbero ricevere. In tema d’amore non si può non citare Tiziano Ferro!

