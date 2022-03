Il “Moscow Mule” diventa “Kiev Mule”: la protesta simbolica dei bar degli USA

Addio “Moscow Mule”. Negli USA numerosi bar stanno boicottando il nome del popolare cocktail in protesta simbolica contro l’invasione russa in Ucraina.

Così, il “Moscow Mule” diventa il “Kiev Mule”, o ancora, “Snake Island Mule”, in onore dell’isola dei Serpenti del Mar Nero.

E non solo. Come riporta il Washington Post, l’operazione di “sabotaggio” ha coinvolto altri cocktail con riferimenti alla Russia. Ad esempio, la “Caipiroska” è stata ribattezzata “Caipi Island”, così come il “White Russian” e “Black Russian” sono diventati, rispettivamente, “White Ukrainian” e “Black Ukrainian”.



Una forma di solidarietà che è stata accompagnata dal boicottaggio di alcuni prodotti tipici della Russia, tra cui la Vodka. La protesta ha un valore simbolico più che economico: negli USA, infatti, il consumo di Vodka è molto basso.