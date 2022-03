LVMH, Hermes e Chanel chiudono le boutique in Russia

Le grandi maison si uniscono per mostrare la loro solidarietà all’Ucraina, impegnata a fronteggiare la guerra scoppiata per mano della Russia. Il colosso francese del lusso Lvmh, Chanel, Kering, Louis Vuitton, Hermes, Cartier, Montblanc – solo per citarne alcune – hanno deciso di abbassare le serrande delle loro boutique in Russia fino a data da destinarsi.

“Date le crescenti preoccupazioni per la situazione, la crescente incertezza e la complessità per operare, Chanel ha deciso di sospendere temporaneamente tutte le sue attività in Russia. Non spediremo più in Russia, chiuderemo le nostre boutique e abbiamo già sospeso l’e-commerce“, ha fatto sapere Chanel. “È con molto rimpianto che abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente i nostri negozi in Russia e di fermare tutte le nostre attività commerciali a partire dalla serata del 4 marzo“, ha comunicato Hermes. “Il gruppo Lvmh si schiera dalla parte di tutti coloro che sono stati colpiti dalla guerra“, si legge in una nota diffusa dal colosso guidato da Bernard Arnault.