Isola dei Famosi 2022, svelato il cast della nuova edizione

Conto alla rovescia per L’Isola dei Famosi 2022. La sedicesima edizione dello show, condotto da Ilary Blasi, tornerà in prima serata su Canale 5 a partire dal 21 marzo. L’inviato di questa edizione si conferma Alvin, mentre in studio ci saranno due nuovi opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Per quanto riguarda il cast, come anticipato di Tv Blog, voleranno in Honduras 22 concorrenti, divisi tra single e coppie.

L’Isola dei Famosi 2022: il cast

Single

Nicolas Vaporidis

Floriana Secondi

Marco Melandri

Antonio Zequila

Roger Balduino

Blind

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djordjevic

Coppie

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

2 Cugini di Campagna

Clemente Russo e la moglie Laura

Lory Del Santo e il fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo