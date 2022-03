Gf Vip, Rocco Siffredi manda un video a Lulù: “Spero che tu vinca”

Dopo aver raccolto i complimenti di Cardi B e Gue Pequeno, per Lulù arrivano quelli di Rocco Siffredi. In occasione della semifinale andata in onda ieri sera, alla più piccola delle sorelle Selassiè è stato mostrato un video girato per lei dal porno attore.

“Sei la donna che mi interessa di più dentro quella casa. La più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me come sono io e per questo, spero che tu vinca Lulù, perché te lo meriti e sei fantastica. Dal tuo fan numero uno”, sono le parole di Siffredi.

Il video di Siffredi per Lulù

Una dedica per Lulù dal suo fan numero uno! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/eCD8FbDtZw — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

La clip, molto apprezzata da Lulù che ha risposto: “Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l’ora di consocerti”, ha fatto sorridere il pubblico tranne Manuel, che alla fine scherzando ha commentato: “Dissociamoci dall’ambito pornografico”.