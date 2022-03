Hopper e il tempio perduto, un nuovo eroe arriva al cinema. Guarda il trailer – VIDEO

Un nuovo eroe sta per arrivare al cinema. Ha due occhioni grandi, è pelosetto, ha quattro zampe, è un abile avventuriero, non ha paura di nulla ed è portatore di un messaggio importante: ciò che ci rende diversi è ciò che ci rende davvero speciali. Dal regista Ben Stassen arriva il 21 aprile solo al cinema, con Sony Pictures, Hopper e il tempio perduto.

LA STORIA

Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”. Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

IL TEASER TRAILER

IL POSTER