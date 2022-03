The Boys ‘are back’: svelato il teaser trailer della terza stagione – VIDEO

Le nuove immagini sono incredibili!

Prime Video ha rilasciato il primo teaser trailer dell’attesissima terza stagione della serie drama nominata agli Emmy The Boys durante un panel al South by Southwest (SXSW) festival. In quest’occasione – dove a moderare c’era Christian Slater, voce di uno dei personaggi della serie antologica animata The Boys Presents: Diabolical – alcuni attori del cast e lo showrunner Eric Kripke hanno rivelato nuovi dettagli sul prossimo capitolo dell’amata serie sui supereroi. Il teaser mostra solo alcuni dei momenti diabolici che ci aspettano e offre una panoramica su tutti i personaggi amati dai fan e sui nuovi arrivi della prossima stagione di The Boys. A fare da colonna sonora al teaser è Bones, nuovo brano dell’album di prossima uscita Mercury – Act 2 (KIDinaKORNER/Interscope Records) della band vincitrice del Grammy, Imagine Dragons.

LA STORIA

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

IL CAST

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

DATA DI USCITA

The Boys 3 debutterà su Prime Video con tre episodi venerdì 3 giugno. Nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino all’epico finale di stagione l’8 luglio. La nuova stagione in 8 episodi sarà disponibile in streaming esclusivamente su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

IL TEASER TRAILER