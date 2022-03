In Canada si studia Kanye West, al via il corso alla Concordia University

S’intitola ‘Kanye vs. Ye: Genius by Design’, il primo corso universitario dedicato a Kanye West. Le lezioni prenderanno il via, nel semestre autunnale, alla Concordia University in Canada e avranno come punto focale il rapper e il suo percorso artistico.

A tenere il corso, sarà il rapper e professore iracheno-canadese Narcy Narce, che affronterà l’argomento ‘Kanye West’ a 360°. “Voglio portare qualcosa di nuovo e fresco agli studenti”, ha scritto Narce. “Un’opportunità per portare ospiti più sorprendenti all’Università e per discutere del mondo attraverso la lente di uno degli artisti più influenti della nostra generazione. Questa lezione non riguarda solo Kanye. Riguarda la comunità, la creatività, la responsabilità, la fama e la salute mentale, i sogni e gli incubi e, cosa più importante, l’autorealizzazione”.