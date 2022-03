Frah Quintale annuncia i concerti estivi: tra le date anche Rock in Roma

Frah Quintale annuncia il calendario dei concerti estivi che lo vedranno, tra giugno e settembre, in giro per tutta Italia. Sei le date, la lista è in aggiornamento, che saranno inaugurate il 24 giugno al lido di Camaiore per ‘La prima estate’.

L’artista, al secolo Francesco Servidei, sarà, poi, allo Sherwood Festival a Padova il 7 luglio, a Rock in Roma il 20 luglio, al Beky Bay di Igea Marina il 3 agosto, a Villa Bellini a Catania il 28 agosto e al Carroponte di Milano il 3 settembre.

Prima il tour primaverile

Il viaggio live di Frah Quintale, però, partirà ad aprile con lo Spring tour al via il 3 e il 4 aprile dall’Alcatraz di Milano. A seguire Torino, Napoli, Bari, Firenze, Padova, Bologna e Roma. Tutte le informazioni per entrambi i tour sono disponibili sui canali ufficiali di Frah Quintale.

3 APRILE – MILANO – ALCATRAZ * sold out

4 APRILE – MILANO – ALCATRAZ * sold out

5 APRILE – TORINO – TEATRO CONCORDIA * sold out

8 APRILE – NAPOLI – PALAPARTENOPE

9 APRILE – BARI – DEMODÈ * sold out

10 APRILE – BARI – DEMODÈ

13 APRILE – FIRENZE – TUSCANY HALL * sold out

14 APRILE – PADOVA – HALL * sold out

15 APRILE – PADOVA – HALL * sold out

19 APRILE – BOLOGNA – ESTRAGON * sold out

20 APRILE – BOLOGNA – ESTRAGON * sold out

23 APRILE – ROMA – ATLANTICO * sold out

24 APRILE – ROMA – ATLANTICO * sold out