Fedez: “Mi è stato trovato un problema di salute. Ora inizio un percorso”

“Mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare”. Non trattiene le lacrime Fedez che su Instagram rompe il silenzio dopo giorni di assenza che avevano preoccupato i fan.

Non rivela molto altro il rapper mentre promette che, prima o poi, racconterà per dare conforto a chi, come lui, sta attraversando la stessa situazione perché “quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto”. Lo farà in futuro, “non ora, non in questo momento- spiega- ho bisogno di stringermi attorno alla mia famiglia”.

E sul percorso che lo aspetta aggiunge: “Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni”. L’imprenditrice digitale, sui social, dà coraggio al padre dei suoi due figli: “Ti amiamo più di ogni altra cosa amore mio, starai bene presto”.