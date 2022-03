The Drop, l’evento multisensoriale che fonde musica e moda

Una serata innovativa, una tipologia atipica di intrattenimento, dove moda e musica coesistono dando vita ad una realtà fluida che unisce più identità e discipline. È questa l’anima di The Drop, un evento innovativo il cui obiettivo è quello di fornire uno spazio di libera espressione per giovani designer e artisti emergenti.

Affacciatosi sulla scena romana lo scorso 28 ottobre, il primo appuntamento è stato un successo: una selezione di 200 invitati ha riempito la location del Forte Antenne con musica, drinks e moda.

The Drop

Nuove connessioni, spunti e performance multisensoriali, il tutto armonicamente coeso e supportato da un sound energetico e innovativo. Una serata interattiva, variegata, con un identità fluida sempre in evoluzione.

Durante l’evento sono state presentate due capsule collection esclusive. La prima, SAFE ZONE di Chiara Volpe e la seconda, DESTINATION UNKNOWN di Giorgia Cianfanelli, arricchite da performance artistiche e da un’esperienza multisensoriale audiovisiva grazie anche ai DJ che hanno suonato durante tutto l’evento: Prest & Blckeby & Bmbx del collettivo Louder Visions e la special guest SHIUNOVA .

Uno degli elementi peculiari di THE DROP è la performance: una collaborazione tra più compartimenti artistici, l’apporto fondamentale dei ballerini, il coreografo che li dirige e il designer.

L’evento ha registrato un riscontro estremamente positivo da parte di tutti i partecipanti e le persone coinvolte che hanno interagito tra loro permettendo il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Coreografi, Modelli, Make Up Artists, Ballerini e altri Artisti di vario genere che hanno partecipato come pubblico hanno dimostrato interesse sia per quanto riguarda il concept che l’esecuzione delle varie attività. Stimolati dall’iniziativa e coscienti del fatto che ogni evento sarà one time only, caratteristica necessaria per esprimere l’irripetibile combinazione dei vari artisti presentati.

Il Media Team in partnership con DROP Corp, THE STUDIO Creative Agency, ha realizzato tutta la documentazione visiva della serata, con la realizzazione del Video e delle Foto Ufficiali della Fashion Performance.

La realizzazione di questi materiali è stata curata in tandem tra la Direzione Artistica della serata (Marcello Thiam, Giorgia Cianfanelli) e quella di The Studio (Thomas T. Fasciana, Giulia Blasi), con un approccio sia digitale che analogico con l’obiettivo di creare un mood senza tempo che potesse trasmettere esattamente il concept del designer, della performance e dell’evento stesso.