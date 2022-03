Ultimo e Cesare Cremonini a pranzo insieme a Roma

“Nic e io, Roma poetica. Gin tonic e ossigenazione. Battiti alti. Canzoni. Grazie @ultimopeterpan per il bel tempo insieme. Gli stadi finalmente ci aspettano! (alieni permettendo)”.

Cesare Cremonini e Ultimo hanno condiviso con i fan il loro incontro, che li ha visti pranzare insieme a Roma. Un momento raccontato dalle immagini pubblicate su Instagram, in cui i due cantautori si cimentano sulle note di Poetica, il popolare brano del 2017 di Cremonini. E non solo.

Non manca il momento “salute”, in cui Ultimo controlla il livello della sua ossigenazione del sangue e insegna a farlo a Cesare.

Cremonini e Ultimo si preparano per tornare live.

Cesare nell’estate del 2022 sarà in giro per l’Italia con “Cremonini Stadi 2022”.

Si partirà il 9 giugno 2022 a Lignano – Stadio Teghil (data zero); poi il 13 giugno Milano – Stadio San Siro; il 15 giugno Torino – Stadio Olimpico; il 18 giugno Padova – Stadio Euganeo; il 22 giugno Firenze – Stadio Artemio Franchi; il 25 giugno Bari – Stadio Arena Della Vittoria; il 28 giugno Roma – Stadio Olimpico e il 2 luglio Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.



Ultimo partirà con il ‘Tour Stadi 2022’ domenica 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione. Poi sarà la volta di Firenze (11-12 giugno), Ancona (17 giugno), Torino (22 giugno), Napoli (25-26 giugno), Modena (30 giugno), Bari (3 luglio), Pescara (7 luglio), Catania (11-12 luglio), Roma (al Circo Massimo il 17 luglio), Milano (23-24 luglio).