Ho preso Norlevo e adesso sono 6 giorni di ritardo, sono a rischio?…

Salve,

Una settimana fa mentre io e il mio ragazzo lo abbiamo fatto ma protetto, si è sfilato il preservativo ed è rimasto incastrato dentro la mia vagina ma sono riuscita a toglierlo ed era integro… il giorno dopo ho preso la pillola del giorno dopo Norlevo e adesso sono 6 giorni di ritardo. È la prima volta che la prendo quindi sono in ansia per quanto mi potrebbe arrivare il ciclo… sono per caso a rischio di gravidanza? Scusate ancora il disturbo…

Anonima

Cara Anonima,

il contraccettivo di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti e ha degli effetti collaterali tra cui anche irregolarità del ciclo, come ritardi anticipazioni o episodi di spotting. Questo accade perchè il corpo deve affrontare un improvviso ed elevato apporto ormonale.

Il ritardo potrebbe essere legato a Norlevo ma anche al forte stress emotivo a cui sei stata sottoposta in questi giorni.

Ricorda che è sempre bene consultare il proprio ginecologo prima di prendere la pillola del giorno dopo per valutare l’effettivo rischio e quindi la necessità di assumerla.

Probabilmente se abbiamo capito bene il rapporto non è avvenuto durante i giorni fertili per cui non ci dovrebbero essere rischi significativi. Puoi stare tranquilla.

Se il ritardo dovesse persistere puoi effettuare o un test di gravidanza o confrontarti con il tuo ginecologo di fiducia per approfondirne la causa.

Un caro saluto!