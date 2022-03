Sylvie di Emily in Paris nel cast di The Crown 5

Philippine Leroy-Beaulieu fa parte del cast della quinta stagione di The Crown, che debutterà prossimamente su Netflix. Sylvie della serie Emily in Paris ha dichiarato al The Mail On Sunday di aver recitato “una piccola parte, però mi sono divertita ed ero davvero contenta di partecipare a questo progetto. Ogni episodio è come un piccolo film. È scritto incredibilmente bene“.

Vedremo l’attrice francese nei panni di Monique Ritz, la vedova di Charles Ritz. Quest’ultimo ha venduto l’omonimo hotel di famiglia a Parigi a Mohamed Al Fayed nel 1979. Una location che ha accolto Lady Diana (nella serie interpretata da Elizabeth Debicki) e Dodi Al Fayed, il figlio di Mohamed, prima del tragico incidente del 1997 in cui sono morti entrambi.

The Crown 5, firmata da Peter Morgan, racconterà gli Anni 90 e quindi il divorzio tra Diana Spencer e il principe Carlo (qui interpretato da Dominic West) e la morte di Lady D. Nel cast anche Imelda Staunton nei panni della Regina, Jonathan Pryce in quelli del Principe Filippo, Lesley Maville in quelli della Principessa Margherita e Jonny Lee Miller in scena come il Primo Ministro John Major.