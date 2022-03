L’Italia fuori dai Mondiali 2022: è pioggia di meme sul web

Per la seconda volta consecutiva, l’Italia non parteciperà ai Mondiali.

Nella sua partita decisiva, la Nazionale è stata sconfitta 1 a 0 dalla Macedonia del Nord, sancendo la sua esclusione alla Coppa del mondo 2022, la cui fase finale si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

Dopo la gloria conquistata la scorsa estate con la vittoria agli Europei 2020, il declino degli Azzurri ha lasciato tutti sgomenti e anche amareggiati. Niente ‘notti magiche’ il prossimo inverno, e come successo per Russia 2018, ci troveremo ancora ad essere spettatori del Mondiale di altri.

L’Italia esclusa dai Mondiali: i meme più divertenti

Ma gli italiani potranno perdere anche una partita, ma non lo spirito autoironico che li contraddistingue.

Così, nonostante l’amarezza, sul web sono nati tantissimi meme sull’esclusione dell’Italia dai Mondiali.

Ecco i più divertenti.