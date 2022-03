L’Era Glaciale: le Avventure di Buck da oggi su Disney+, parola al cast

Si torna in un luogo amato con dei personaggi che ormai sono entrati nel nostro immaginario. Su Disney+ debutta oggi L’Era Glaciale: le Avventure di Buck, spin-off della celebre saga. La storia continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Mentre Manny, Sid, Diego ed Ellie li ricercano disperatamente, i due opossum vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.

In occasione dell’uscita del film abbiamo partecipato alla virtual press conference con Simon Pegg (voce originale di Buck), Justina Machado (voce della new entry Zee), il regista John Donkin e l’executive producer Lori Forte.

“Erano dodici anni che volevo una cosa tutta per Buck. Ci sono tanti personaggi nella saga, è un po’ un cinematic universe. In un solo film non puoi stare più di tanto con ciascuno. Questa invece è un’occasione per espandersi, raccontare nuove storie“, ha detto Simon Pegg, che ha raccontato di avere una profonda ammirazione per gli animali. “Buck è nato con il terzo film, è un personaggio avventuroso e ‘pazzo’, gioviale, proprio come Simon! Nel quinto l’abbiamo rimesso in gioco. Perciò è stato naturale tornare nel Mondo Perduto con lui, ha un carattere che ha bisogno di venir fuori perché ha vissuto da solo per troppo tempo!“, ha aggiunto Lori Forte. Pegg ha raccontato di amare l’idea di un personaggio solitario “che deve capire che è il momento di chiedere aiuto. Una cosa tipicamente maschile, è il sentirsi in colpa di chiedi aiuto a una donna (nel film è Zee, ndr). Alla base dell’umorismo c’è sempre il realismo“, ha detto ancora la voce di Buck, che in questo film comincia ad assaporare l’idea di sentirsi in famiglia “un altro messaggio del film, però, è che anche di fronte a un legame forte, ci si può anche separare“, ha spiegato John Donkin. Questa storia, infatti, “ha avuto un ottimo tempismo, in particolar modo dopo il boom di separazioni durante la pandemia. Tutti si possono rivedere in questa pellicola. Il tema è universale e senza tempo“, ha dichiarato l’executive producer. Per riportare in vita Buck sullo schermo, Pegg ha dovuto riadattare la voce del personaggio: “Non mi scordo mai di Buck, ma devo dormire per bene prima di andare in sala doppiaggio perché lui è sempre attivo, ti stanca. E in un cartoon devi fare tutto con la voce, senza aiutarti col corpo, è divertente. Sono molto affezionato a questo personaggio, è nato con mia figlia, che è cresciuta con lui e con quei film. Con l’uscita del nuovo film mia sorella ha partorito. Ormai Buck fa parte, non solo della mia sfera professionale, ma anche e soprattutto di quella privata“.

Tra le novità del film c’è la new entry Zee, doppiata da Justina Machado: “Lei è un entusiasmante, forte, razionale e si batte per i diritti di tutti. L’abbiamo creata tutti insieme. Mi piaceva così tanto l’idea di partecipare alla saga che avrei detto di sì a qualsiasi cosa. Inoltre, è stata una piacevole fuga poter recitare in piena pandemia“. Durante il lockdown “ho aiutato gli interpreti in ogni passaggio, tutto via Zoom, in particolar modo quando le voci si sovrapponevano. Onestamente è stato comodo lavorare in questa modalità perché si riesce a comunicare allo stesso tempo tutti insieme”, ha detto il regista. Un comfort che Pegg ha ritrovato anche in altro: “Puoi anche registrare senza mutande“.

LE INTERVISTE ALLE VOCI ITALIANE DEL FILM

In occasione del debutto del nuovo film animato sulla piattaforma streaming, Claudio Bisio e Leo Gullotta raccontano com’è stato tornare a prestare le proprie voci agli amati personaggi Sid e Manny. Anche Lucia Ocone e Germano Gentile spiegano cosa abbia significato per loro entrare a far parte del cast delle voci italiane del film, in una nuova avventura che li vede impegnati nel doppiaggio rispettivamente di Orson e Zee.