Il concertone del Primo Maggio, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, comincia a prendere forma. Si parte da Mace, primo artista della line up selezionata da iCompany, che produce e organizza la kermesse in programma a Roma. Il produttore porterà sul palco i brani del suo ultimo disco, ‘Obe’, ma non sarà da solo.

Con lui, si alterneranno in scena Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso su Rai3 e Rai Radio 2.