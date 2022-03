Manuel Bortuzzo: “Lulù mi dà la serenità di pensare anche a un figlio insieme”

Procede a gonfie vele l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due ex concorrenti del Gf Vip hanno iniziato una convivenza anche fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia e pensano già a costruire una famiglia insieme. È lo stesso nuotatore a svelarlo dalle pagine di Nuovo Tv. L’idea di un bambino non più è così assurda per il 23enne.

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita”, ha raccontato Manuel che, in seguito all’incidente che lo ha colpito, non può concepire figli. È la relazione con la principessa etiope, però, a fargli desiderare la paternità: “Prima d’ora non mi aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio– ha spiegato- ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno vivendo un momento d’oro, come si aspettavano che fosse: “Non avevamo dubbi, tra noi è tutto molto bello. È e sarà come speravamo che fosse”.

Manuel Bortuzzo e Lulù: “Ti amo come se non ci fosse un domani”

E solo qualche settimana fa, dopo l’esperienza del Gf, Bortuzzo scriveva orgoglioso sui social: “Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita. Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú. Tutto quello che di più bello ho è per te”.