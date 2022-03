PlayStation Plus, come funziona il nuovo abbonamento

Il progetto Spartacus è realtà. Sony ha presentato il nuovo PlayStation Plus, un servizio che unirà, a partire da giugno, PS Plus e PlayStation Now in un unico abbonamento.

Sarà possibile usufruire di un catalogo ampio e diversificato, con tre livelli di sottoscrizione.

Al momento del lancio, PlayStation Now verrà inglobato nella nuova offerta e non sarà più disponibile come servizio autonomo.

Gli abbonamenti disponibili

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Abbonamento base equivalente all’attuale Plus.

Anche il prezzo resta lo stesso: 8,99 euro al mese / 24,99 euro ogni tre mesi / 59,99 euro all’anno

Due giochi scaricabili al mese Sconti esclusivi Archiviazione nel cloud per i giochi salvati Accesso al multigiocatore online



PLAYSTATION PLUS EXTRA

L’abbonamento Plus Extra offre gli stessi vantaggi dell’abbonamento Essential, arricchendo l’offerta con un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare.

Il prezzo è di 13,99 euro al mese / 39,99 euro ogni tre mesi / 99,99 euro all’anno

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

L’abbonamento Premium offre gli stessi vantaggi dell’abbonamento Plus Extra, ma include fino a 340 giochi aggiuntivi, sia titoli PS3 disponibili tramite streaming nel cloud, che grandi classici dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP, disponibili sia in streaming che tramite download. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti all’abbonamento Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore.

Il prezzo è di 16,99 euro al mese / 49,99 euro ogni tre mesi / 119,99 euro all’anno.

Inoltre: