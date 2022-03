Amici 21, lo sfogo di Andreas Muller: “Sto male, sono depresso”

“Cercherò di essere più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita”. A parlare è Andreas Muller, vincitore di Amici 16 e oggi uno dei professionisti di punta del corpo di ballo del talent.

Il ballerino, grande assente al serale dell’attuale edizione, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, e non si è tirato indietro nel raccontare il suo attuale stato emotivo e fisico.

“In questo momento non posso dire di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di tutti noi è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so di certo che c’è una ripresa che mi aspetta, ma ho ancora bisogno di stare qui giù”.

Alla domanda se fosse depresso, Andreas non si è tirato indietro nel rispondere con onestà.

“Sì… anche… significa che molte cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sicuramente sono giù, completamente scarico e spento. Ma ripeto: so essere una persona forte”.

Un periodo difficile per Andreas, aggravato anche da un infortunio con cui deve fare i conti.

“Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un’operazione da dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco”.

Fortunatamente, al suo fianco c’è Veronica Peparini, sua compagna da anni, con cui condivide anche l’esperienza televisiva di Amici.

“Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete nei 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la bontà, la sua maturità e la sua presenza”.