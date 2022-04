Anima Bella, rilasciato il trailer del film di Dario Albertini – VIDEO

Dal regista di Manuel, Dario Albertini, il 28 aprile arriva al cinema Anima bella (distribuito da Cineteca di Bologna). Una produzione BiBi Film, Elsinore Film con Rai Cinema, il film racconta con estrema sensibilità il complesso rapporto tra genitori e figli. In attesa di vederlo sul grande schermo, è stato rilasciato il trailer accompagnato da Le Ragioni Personali di Riccardo Sinigallia.

LA STORIA

Gioia (Madalina Maria Jekal) è una ragazza di appena diciotto anni che vive in un piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più cara, la costringerà lentamente a stravolgere la sua vita. Le stagioni personali di Gioia non compiranno il loro ciclo naturale, ma cadranno in sacrificio per amore. L’amore per suo padre (Luciano Miele).

Il film si è aggiudicato il premio del Pubblico a Cinemed, Festival Cinema Mediterranéen Montpellier, e la sua protagonista il Premio RB Casting come Miglior Giovane Interprete Italiana ad Alice nella città 2021.

IL TRAILER

IL POSTER