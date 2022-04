Grammy Awards, Zelensky: “Riempite il silenzio della guerra con la musica” – VIDEO

Dopo il rifiuto dell’Academy Award, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto durante la 64esima edizione dei Grammy Award con un videomessaggio a cui hanno fatto seguito John Legend sulle note di Free, accompagnato da Lyuba Yakimchuk, una poetessa ucraina appena scappata dal suo Paese.

Ecco le parole di Zelensky:

“La Guerra. Che cosa c’è di più opposto alla musica? Il silenzio di città in rovina e di persone decedute. I nostri piccoli disegnano razzi che cadono su di noi e non stelle cadenti. Più di 400 bambini sono stati gravemente feriti e più di 150 sono stati uccisi. La guerra non ci dà la possibilità di decidere chi sopravvive e chi resta nell’eterno silenzio. I nostri musicisti indossano i giubbotti anti-proiettili al posto degli smoking. Noi difendiamo la nostra libertà di vivere, di amare e anche di suonare. Nel nostro Paese stiamo combattendo la Russia che ci ha portato un orribile silenzio con le sue bombe. Il triste silenzio della morte. Riempite questo silenzio con la vostra musica. Riempitelo adesso. Raccontate le nostre storie. Raccontate a tutti la verità su questa guerra, fatelo sui social network, in televisione, ovunque. Supportateci in qualsiasi modo possiate. In tutti i modi, ma non con il silenzio . Poi arriverà anche la pace in tutte le città distrutte da questa guerra: Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol e tante altre”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the #GRAMMYs:



“We are fighting Russia which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story.” pic.twitter.com/8bAP29TMcl