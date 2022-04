“Tocca a Noi”, da La Rappresentante di Lista a Gaia, come vedere il concertone per la pace in Ucraina

Nasce da un tweet e arriva a piazza Maggiore ‘Tocca a noi – Musica per la pace’, il concertone che si terrà domani a Bologna per sostenere Save The Children e aiutare i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. Una serata organizzata per lanciare un messaggio di solidarietà e arrivata su proposta de La Rappresentante di Lista. Il duo, su Twitter, allo scoppio del conflitto, aveva lanciato l’idea di riunire più artisti per alzare la voce e dire basta alle atrocità che i cittadini stanno vivendo, ormai da più di 40 giorni.

“Quel tweet è partito da un’urgenza che abbiamo sentito io e Veronica- racconta Dario de LRDL- eravamo a una manifestazione a Milano per la pace e abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa. Essendo musicisti la prima cosa che ci è venuta in mente è stata quella di organizzare un concerto e raccogliere dei fondi”. A rispondere prontamente Bologna e il sindaco Matteo Lepore, oggi orgoglioso di ospitare un evento come ‘Tocca a noi’: “Noi dobbiamo vivere questo concerto- spiega il primo cittadino durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento- come un motivo di impegno, come un appello alla pace e come raccolta fondi per stare accanto a una popolazione che sta vivendo delle atrocità”.

Come donare

Alla musica, infatti, si affianca un progetto di donazioni: sarà possibile contribuire con 2 euro inviando un sms, con 5 o 10 euro chiamando al numero 45533 o andando direttamente sul sito di Save The Children.

La line up

La colonna sonora di questa iniziativa, oltre a La Rappresentante di Lista, la canteranno i nomi più interessanti della scena contemporanea. Sul palco vedremo: Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus. Tutti guidati dalla conduzione di Andrea Delogu e con la partecipazione speciale di Ema Stokholma, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi.

L’evento è prodotto da Per-Associazione Promoter Emilia Romagna, Estragon Club, Locomotiv Club, Studio’s e Woodworm.

Alla vigilia, il palco di piazza Maggiore, che ospiterà 7mila persone, assume un significato unico, come spiega Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids: “Un concerto non farà di certo finire questo abominio ma smuove le coscenze e ridà dignità alla parola pace che pronunciamo sempre in maniera incosciente, in questo preciso momento assume una potenza enorme. Pensavamo che la fosse scontata e ridare senso a questa parola tramite un concerto è possibile”.

Per Veronica de La Rappresentante di Lista quello che si tenta di fare “è un momento di grande sgomento. La guerra ci lascia sconfitti, distanti e soli” ma “in piazza ci uniremo per alzare la voce e dire no alla guerra. Manderemo un segnale di pace, è questo quello che vogliamo fare”.

Come vedere il concertone

Il concertone andrà in onda anche in televisione il 7 aprile, su Rai 3 e Rai Radio 2. Inoltre, rimarrà disponibile per 30 giorni su RaiPlay.