Salmo fa una sorpresa ai fan e annuncia: “Nuovo album in arrivo”

Salmo ha novità in arrivo per i suoi fan. Il rapper ha annunciato l’arrivo di un album a pochi mesi dall’uscita del suo “Flop”, sulle piattaforme da ottobre 2021. È bastato un post pubblicato su Instagram a scatenare l’hype per un progetto di cui ancora non si sa nulla. Sul social una serie di scatti dell’artista sardo in momenti di vita quotidiana, immagini che sembrano spuntare dalla fotocamera di un paparazzo. Al momento, non è dato sapere di più sull’album.

